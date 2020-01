Heute zunächst keine Veränderungen, das Depot liegt um rund 200 Euro über dem Jahresstartwert, der grösste Bestandteil des Depots, unser wikifolio DE000LS9BHW2, liegt ytd um 1,05 Prozent im Plus. Also bereits etwas Alpha erzeugt, denn der ATX ist ja aktuell plus/minus Null. Heute Nachmittag kommt übrigens der letzte "Orderflow an alle", es ist die neue Zertifikate-Watchlist. Und danach geht der Orderflow wie erwähnt an die zahlenden Abonnenten. Ein schönes Wochenende! (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.01.)

