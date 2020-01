Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 31 Tage ohne Veränderung , CA Immo -0,13% auf 38,95, davor 8 Tage im Plus (4,14% Zuwachs von 37,45 auf 39), Semperit-0,85% auf 11,62, davor 6 Tage im Plus (2,81% Zuwachs von 11,4 auf 11,72), Polytec +0,84% auf 8,45, davor 4 Tage im Minus (-3,01% Verlust von 8,64 auf 8,38), S Immo -1,56% auf 22,1, davor 3 Tage im Plus (2,28% Zuwachs von 21,95 auf 22,45), Frequentis -0,22% auf 20,395, davor 3 Tage im Plus (2,25% Zuwachs von 19,99 auf 20,44), Palfinger +0,67% auf 29,95, davor 3 Tage im Minus (-2,46% Verlust von 30,5 auf 29,75), SBO +0,61% auf 49,3, davor 3 Tage im Minus (-4,85% Verlust von 51,5 auf 49), Uniqa +0,45% auf 9,025, davor 3 Tage im Minus (-1,26% Verlust von 9,1 auf 8,98). Folgende Titel hatten ihr bestes ...

