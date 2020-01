Das Risiko für die EU wird nicht kleiner, nur weil wir uns daran gewöhnen: In Italien droht der nächsten Bank die Pleite - und wieder drückt sich der Staat darum, die Ursachen der Dauerkrise zu beheben. Warum bloß?

Als der Autor dieses Textes 1998 erstmals nach Rom kam, machte bald darauf seine Vespa schlapp. Er brachte sie zur Werkstatt und wartete. Fragte nach und wartete. Dann fragte er endlich an richtiger Stelle: bei seiner Sprachlehrerin.

Die lachte nur und schickte ihn zum Chef der Werkstatt - mit Grüßen von ihr, Loredana, einer Freundin von Maria, der Schwester von Claudio, dem Verlobten der Enkelin des Werkstattbesitzers. "Warum hast du das denn nicht gleich gesagt", brummelte der.

Die Vespa war eine Stunde später repariert und der Rom-Neuling infiziert. Wenig später zahlte er beim Einkauf auf dem Markt nur noch halb so viel für Fische, Obst und Blumen. Er kaufte nun bei Freunden.

Es ist das Jahr 2020, mal wieder liegt ein Krisenpatient auf dem OP-Tisch - und Bankenaufsicht, Politik und Justiz machen das, was sie immer tun in Italien: Sie suchen in dem Betriebskörper nach den Ursachen des Kollapses, bewerten die Überlebenschancen und schätzen die Kosten. Draußen zittern 70 000 Anleger um ihr Geld, rund 3000 Beschäftigte um ihren Job und viele Unternehmen um ihre Hausbank.

Die Volksbank Banca Popolare di Bari ist einer der größten Kreditgeber in Italiens Süden. Sie wurde 1960 gegründet, kaufte kleinere Banken auf, übernahm Filialen auch von großen Kreditinstituten, wuchs prächtig. Das Kapital holte sie sich nicht zuletzt bei Geringverdienern, die dachten, ihre Ersparnisse seien bei der "Banca Populare" in guten Händen. Doch ihr Geld wanderte zu großen Teilen in Bau- oder Investitionsvorhaben befreundeter, gut betuchter Familienclans und bei den Freunden von deren Freunden: Unternehmer zumeist, aber auch Funktionsträger aus Wirtschaft und Verwaltung.

Nicht immer lief das gut. "Osmotisch, wenn nicht inzestuös" nennt der auf die Finanzbranche spezialisierte Journalist Fabio Pavesi das Verhältnis der Bari-Bank zu zwei Unternehmerfamilien, die zuletzt nur noch Schulden angesammelt hatten. Die Bank spendierte trotzdem - Freunde helfen sich - weiter Kredite. Viele Millionen, so Pavesi, "ohne reale Absicherung".

Als die Unternehmen der amici im Herbst 2019 Konkurs anmeldeten, war auch die Bank erledigt. Schätzungen gehen davon aus, dass sie rund eine Milliarde Euro Verlust in vier Jahren anhäufte. Die Kernkapitalquote, die zeigt, wie viel des verliehenen Geldes durch Eigenkapital gedeckt ist, schrumpfte auf 6,2 Prozent. Zu wenig zum Überleben.

Sterben aber darf die Bari-Bank nicht. Jedenfalls noch nicht. "Diebe, Diebe", skandieren die, die nicht zum Club der Freunde von Freunden gehören, die nicht vom netten italienischen Familienkapitalismus profitieren. Sondern, die nun bluten sollen. Vielen droht der Verlust ihrer gesamten Ersparnisse. Sie tröstet es nicht, dass Italiener im Schnitt über ein etwas höheres Vermögen verfügen als die Deutschen (siehe Grafik).

Natürlich, auch das gehört zum italienischen Ritual, fragen nun alle, wieso die Bank es so lange so bunt treiben durfte. Gab es denn keine Bankaufsicht? Wussten Zentralbank und Finanzministerium etwa nicht Bescheid? Sehr schnell könnte sich aus dem Bankenskandal ein Politskandal entwickeln. Und den können die römischen Regenten der Wirtschaft in all dem Schuldenschlamassel, mit dem sie täglich zu kämpfen haben, nicht gebrauchen. Also hat die Zentralbank die Volksbank Bari erst einmal vor dem Konkursrichter bewahrt, indem sie sie unter Sonderverwaltung stellte. Und also hat Finanzminister Roberto Gualtieri flugs versichert, dass die Regierung natürlich auf der Seite der Sparer und Mitarbeiter stehe - und sich "zum Wohle der Wirtschaft im Süden verpflichtet" fühle, die Bank wiederzubeleben.

Reihenweise Probleme

Nur: So einfach wird das nicht. Denn der Staat hat es nicht nur mit einer gescheiterten Bank zu tun, sondern mit etlichen Kreditinstituten, die in jüngster Zeit "in Schieflage geraten" sind, so die begütigende Branchenformel.

2015 war zunächst die Banca delle Marche am ...

