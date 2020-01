Ob Handtaschen im Wert eines Hauses, Teddys zum Preis eines Aston Martin oder Whisky, der teurer als eine Luxusyacht ist: Die Entwicklung mancher Sachwerte ist überragend. Dennoch sollten Anleger nicht gierig werden.

Sachwerte können eine beeindruckende Wertsteigerung verzeichnen. Wer sich etwa in den siebziger Jahren eine Rolex Daytona mit der Referenznummer 6239 kaufte, zahlte dafür weniger als 1000 Euro. Heute bringt die Uhr selbst in der Stahl-Version deutlich über 40.000 Euro ein. Die Daytona des Schauspielers Paul Newman erzielte 2017 gar einen Preis von umgerechnet 15 Millionen Euro.

Beeindruckende Preisentwicklungen wie diese gibt es immer wieder, jedoch sind sie schwer vorauszusagen. Historische Raritäten können ihren Besitzern ein wahres Vermögen einbringen - ihren Wert aber auch schlagartig verlieren. Denn die Sammelstücke haben weder einen wirtschaftlichen Nutzen noch werfen sie laufende Erträge ab. Nur wenn ihr Preis steigt, bringen sie auch Rendite. Die richtigen Gegenstände können Sammler dennoch zu Millionären machen. Die folgenden fünf Sachwerte haben sich jedenfalls erstaunlich entwickelt.

Teddybären zum Preis eines Aston Martin

Teddybären der Marke Steiff sind bei Sammlern sehr beliebt. Zum Rekordpreis von mehr als 156.000 Euro kaufte ein Sammler im Jahr 2002 den Steiff-Teddy "Happy". Der Plüsch-Bär aus dem Jahr 1926 ist nicht der einzige seiner Art, der seinem Besitzer einen sechsstelligen Betrag einbrachte: Auch 2000 wechselte ein Steiff-Teddy aus dem Jahr 1912 für fast 150.000 Euro den Besitzer. Solche Summen sind auch für Kuscheltiere von Steiff eine Ausnahme. Allerdings können sie durchaus fünfstellige Preise erzielen: Teddys aus den fünfziger Jahren bringen bis zu 25.000 Euro ein, Exemplare aus den dreißiger Jahren kosten gar 30.000 Euro, sofern es das richtige Modell ist.

Wer nun auf dem Dachboden den alten Plüschgefährten hervorholen möchte, um zu sehen, ob er ein kleines Vermögen wert ist, kann sich an verschiedenen Anhaltspunkten orientieren. Am typischen Knopf im Ohr und angenähten Fähnchen lässt sich das ungefähre Herstellungsjahr feststellen. Als besonders wertvoll gelten Kuscheltiere aus der Zeit vor 1970. Doch auch neuere Versionen sind begehrt: Wer sich in den Neunzigerjahren einen Steiff-Teddy zulegte, kann sich heute über eine Verachtfachung des Wertes freuen. Neben Alter und Seltenheit ist für den Preis aber auch der Zustand der Bären maßgeblich, denn gerade historische sind häufig abgenutzt. Wer den Teddy als Kind nicht mochte, hat heute möglicherweise umso mehr Freude an ihm.

Luxushandtaschen im Wert eines Hauses

Handtaschen entwickeln sich bei Damen zu einer Art Pendant zur Uhrensammlung bei Herren. Für den stolzen Preis von 338.000 Euro wechselte die "Himalaya" Birkin Bag den Besitzer. Damit ist sie die derzeit teuerste Handtasche der Welt. Die Birkin Bag wird seit 1984 von der Luxusmarke Hermès hergestellt, Himalaya ist aber keine Standard-Version: Jährlich werden nur ein bis zwei Exemplare hergestellt. Ihr Name rührt vom mattweißen Krokodilleder, aus dem die Tasche gefertigt ist. Schnallen aus 18-karätigem Gold und 205 Diamanten am Griff runden den Luxusartikel ab.

Die zuvor als teuerste ihrer Art gehandelte Handtasche war ebenfalls von Hermès und erzielte einen Preis von mehr als 267.000 Euro. Doch auch die ...

