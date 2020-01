Je schneller das Internet, desto höher der Energieverbrauch. Bisher hat noch kein Telekomanbieter die Spirale durchbrochen. Die Münchner Stadtwerke-Tochter M-Net plant nun aber das erste klimaneutrale Glasfasernetz.

Als Umweltaktivist ist Hermann Rodler viele Jahre nicht in Erscheinung getreten. Der 59-Jährige zählt zu den renommiertesten Nachrichtentechnikern in Deutschland. Beim Netzausrüster Nokia Networks brachte es der Manager bis zum Sprecher der deutschen Geschäftsführung, beim Rosenheimer Antennenbauer Kathrein gehörte er zum Team, das die ersten Produkte für den superschnellen 5G-Mobilfunk entwickelte. Der Bundesverband der Deutschen Wirtschaft (BDI) machte ihn sogar zum Leiter des Ausschusses Digitale Wirtschaft und Telekommunikation. Ganz gleich, wo Rodler tätig war - überall ging es vor allem darum, wie deutsche oder europäische Unternehmen schnellere und bessere Netze bauen können. Der damit steigende Energiebedarf war dabei nur eines von vielen Randthemen.

Vor zwei Jahren hat sich das geändert. Als Geschäftsführer Technik wechselte Rodler da auf die Seite eines Kunden: des Münchner Glasfaserbetreibers M-Net. Bei der Stadtwerke-Tochter steht das Senken des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Kohlendioxidemissionen für ihn nun ganz oben auf der Agenda. Denn Ende 2019 hat der Münchner Stadtrat den "Klimanotstand" erklärt und einen Rettungsplan verabschiedet. Der hat Folgen für die Stadtwerke und ihre Tochter M-Net. Bereits 2025 wollen die Stadtwerke so viel Ökostrom produzieren, wie ganz München benötigt.

Und bei M-Net feilt Rodler am Konzept für ein Glasfasernetz für eine Million Wohnungen in München. Ein Netz, das den Stromverbrauch und obendrein die Strahlenbelastung an den 5G-Antennen dramatisch senken soll. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...