Die CDU-Chefin kriegt nach der Vergabe an eine niederländische Werft auch aus ihrer eigenen Partei Druck - und arbeitet nun einer Gesetzesänderung.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im CDU-Präsidium nach Angaben mehrere Teilnehmer angekündigt, einige Marine-Aufträge künftig auch national und nicht mehr europäisch ausschreiben zu wollen. Das CDU-Präsidium hatte am Samstag in Hamburg nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen über den milliardenschweren Auftrag für den Bau neuer Bundeswehr-Fregatten des Typs MKS 180 diskutiert, der an eine niederländische Werft ging. ...

