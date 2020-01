Im Büro staut sich mit der Zeit einiges an: Material, das niemand benötigt, Karteileichen und vergilbte Post-Its. Aber auch veraltete Prozesse und Denkmuster. Wer sich von Altlasten nicht löst, landet in der Pathologie.

Die Metapher "Tapetenwechsel" bedeutet Veränderung der gewohnten Umgebung - und tut uns allen mal ganz gut. Aber alle fünf Jahre umziehen? Das würde so einige Unternehmen vor große logistische und finanzielle Herausforderungen stellen - und ist auch nicht wortwörtlich zu verstehen. Als Interim Manager sehe ich allerdings sehr viele und sehr unterschiedliche Unternehmen von innen. Was sie gemeinsam haben: das Anstauen überflüssigen Gerümpels - im Büro wie im Kopf. "Wenn ein überladener Schreibtisch ein Zeichen für einen überladenen Geist ist", fragte Albert Einstein, "wovon ist dann ein leerer Schreibtisch ein Zeichen?". Kreativen Köpfen sagt man oftmals eine gewisse Unordnung nach, die sie für ihr Schaffen benötigen. Das ist aus Unternehmersicht Quatsch. Mitarbeitende vergeuden mindestens eine Arbeitsstunde pro Woche mit der Suche von Dingen. Eine reine Ressourcen-Verschwendung!

Klare Ordnung bedeutet klare Sicht

Es heißt, in einem gesunden Körper stecke ein gesunder Geist. Ich sage: in einem geordneten Unternehmen stecken saubere Prozesse und fokussierte Mitarbeiter. Wenn das Flipchart noch die letzten 80 vollgekritzelten Seiten hat und ein Tsunami an Kaffeetassen aus den Küchenschränken wallt, spiegelt das die Arbeitsethik eines Unternehmens wider. Auch Tage alte Kaffeeflecken am Schreibtisch und Monate oder Jahre alte vergilbte Post-Its am Bildschirmrand sorgen für einen sich langsam einschleichenden Schlendrian, der wie eine Nebelwand die Sicht auf das Wesentliche verdeckt.

