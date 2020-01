Der Dax könnte in der neuen Woche auf ein Allzeithoch klettern. Ein Schub für die Finanzmärkte ist wegen der dortigen Bilanzsaison aus den USA zu erwarten.

Am Freitag haben dem Dax nur 70 Punkte zum Allzeithoch von 13.597 Punkten gefehlt. Der deutsche Leitindex legte in der vergangen Woche kaum zu und schloss bei 13.526 Zählern. In der neuen Wochen scheinen die Voraussetzungen dafür, dass der Rekord geknackt wird, nun aber durchaus gut zu sein.

Allen voran dürften die Sorgen vor einer Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China vorübergehend vertrieben sein. Mit einer vorläufigen Einigung in der vergangenen Woche konnten sich die beiden wirtschaftlichen Großmächte auf Rahmenbedingungen bei den Handelsbeziehungen einigen. So soll China in den nächsten beiden Jahren für zusätzlich 200 Milliarden Dollar US-Waren kaufen, verglichen mit dem Stand 2017. Zudem soll der Vertrag Probleme beim Schutz von geistigem Eigentum, dem Export von Produktfälschungen und den von China erzwungenen Technologietransfers lösen.

In den vergangenen Tagen hatten Medienberichte über drohende Strafzölle der USA auf Autoimporte aus Europa dann aber die Branchenkurse belastet. Die US-Regierung hatte der EU im vergangenen Jahr mit Strafzöllen auf Autos gedroht, um die EU-Länder zu einem härteren Kurs gegenüber dem Iran zu zwingen. Dass die USA auf hoher Beamtenebene diese beiden Themen miteinander verknüpft hatten, hat die Bundesregierung am Freitag bestätigt.

Washington habe demnach Zölle in Höhe von 25 Prozent angekündigt für den Fall, dass ...

