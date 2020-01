Seit 2005 pilgert die Digitalszene im Januar zur Digitalkonferenz DLD. Aufbruchstimmung will im Zeitalter von diskriminierenden Algorithmen und übermächtigen Digitalkonzernen aus den USA und China jedoch nicht aufkommen.

Bereits zum 16. Mal eröffnete am Samstag DLD-Mitorganisatorin Steffi Czerny die größte Digitalkonferenz ihrer Art in Europa: "Wir dürfen nicht bloß Chancen und Herausforderungen ansprechen", appellierte sie an die gut 3000 Besucher in der Alten Kongresshalle in München oberhalb der Theresienwiese. "Sondern es gehe nun um konkrete Pläne und messbare Auswirkungen."

Daher wolle sie die diesjährigen Konferenzbesucher ermutigen, das Lamentieren endlich sein zu lassen und stattdessen mit Handlungen vorzupreschen. Dazu brauche man nicht immer im globalen Maßstab denken - stattdessen sollte jeder vielmehr sein nahes Umfeld im Visier haben, und dort erste Veränderungen anstreben. "Habt keine Angst vor dem ersten Schritt", beschwor Czerny ihre Zuhörer.

Damit knüpfte die Erfinderin der Digitalkonferenz aus dem Hause Burda nahtlos an die letztjährige Veranstaltung an: Schon 2019 war die Organisationstruppe um Steffi Czerny, bemüht, der Digitalszene in Europa eine neue positive Grundhaltung einzuhauchen: "Optimismus und Mut", so das mantrahaft beschworene Motto der DLD19 - wobei von Aufbruchstimmung im Januar des Vorjahres tatsächlich nur wenig zu spüren war.Wenig verwunderlich also, dass Czerny genau hier in ihrer Rede einhakte: "Wir gehen in diesem Jahr einen Schritt weiter", beteuert die Burda-Chefvernetzerin. "Jeder sollte sich fragen: Was kann ich persönlich machen und zum Fortschritt beitragen." Oder als DLD-Motto: What are you adding?

Wie schwer Optimismus und Voranschreiten dann ...

