Allen Unken-Rufen von pessimistischen Crash-Propheten zum Trotz steigen die Aktienmärkte weiter. Nach der jüngsten Entspannung im Handelskrieg zogen vor allem US-Aktien weiter an, die großen US-Aktien-Indizes erreichten neue Alltime-Highs. Auch in Deutschland klettern die Kurse. Der DAX hat am Freitag erstmals seit zwei Jahren wieder über der Marke von 13.500 Punkten geschlossen. In der neuen Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...