Branchenplayer werden die Mobilität in den USA prägen, meinen Experten von BCG. In Europa halten die Kommunen die Zügel hingegen selbst in der Hand.

Anders als in anderen Weltregionen dürften nach Meinung von Experten in Europa bei der künftigen Mobilität vor allem die Städte die Zügel in der Hand halten. "In Europa gehen wir davon aus, dass die Kommunen eine sehr wichtige Rolle spielen", sagte Mobilitätsexperte Nikolaus Lang von der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

"Nicht alle Städte sind natürlich Vorreiter", so der Fachmann. "Aber in Städten wie London und Helsinki können wir beobachten, wie Kommunen eine sehr aktive Rolle übernehmen in der Verzahnung von öffentlichem Nahverkehr, neuen Mobilitätsangeboten und dem privaten Pkw-Verkehr."

Das Weltwirtschaftsforum will in der kommenden Woche mit Politikern, Managern und Experten vor allem über das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz diskutieren. Erwartet werden unter anderem US-Präsident Donald Trump, Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...