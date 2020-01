NAIROBI, 19. Januar (WNM/Reuters/Nita Bhalla) - Immer mehr Nationen entwickeln so genannte "Killerroboter" - Maschinen mit künstlicher Intelligenz (KI), die selbständig töten können. Es gibt bislang aber keine globalen Übereinkommen über deren Einsatz in zukünftigen Kriegen, warnen Technologie- und Menschenrechtsexperten. In Drohnen und Raketen bis hin zu Panzern und U-Booten werden seit Jahrzehnten halbautonome Waffensysteme eingesetzt, um Ziele in der modernen Kriegsführung zu eliminieren. Aber ...

