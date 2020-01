Die europäischen Börsen haben am Freitag nach einer eher kraftlosen Vorstellung am Vortag wieder an Schwung gewonnen. Erneute Rekordstände an der Wall Street und der recht erfolgreiche Start der US-Berichtssaison sorgten auch in Europa für gute Laune unter den Anlegern. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,9% und war zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit April 2015 geklettert, auf Wochensicht bedeutete das aber einen mehr oder weniger unveränderten Schluss. In Paris konnte der CAC 40 um 1,0% anziehen, der Dax erreichte ein Plus von 0,7% und in London schloss der FTSE 0,9% höher. Aus Branchensicht ragten die Rohstoffwerte mit einem Aufschlag von 2,0% Prozent hervor, das rohstoffhungrige China hatte neue Wirtschaftsdaten mitgeteilt, die am Markt gut ...

