Gazprom entwickelt klimaneutrale Wasserstoff-Produktion -Zeitung Datagroup erwirbt Mehrheit an Diebold Nixdorf Portavis Jenoptik hat den Verkauf der Division Vincorion, in der das mechatronische Geschäft gebündelt ist, abgeblasen Ufo will Lufthansa -Streiks zeitlich und räumlich deutlich ausweiten Merck KGAA will sich nach den jüngst vollzogenen Übernahmen auf den Schuldenabbau im Konzern konzentrieren Patrizia verkauft deutsches Supermarkt-Portfolio mit 68 ObjektenQiagen ziehen an - Wieder Übernahmespekulationen Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen ...

