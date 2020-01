Positive Vorgaben aus Übersee im Hinterkopf schielen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche wieder Richtung neuer Rekorde. Vor Xetra-Handelsstart am Montag wurde das Börsenbarometer DAX -0,15% bei 13.518 Punkten taxiert und damit minimal unter dem Schlussstand vom Freitag. Während der MDAX +0,14% sich bereits in neuen Rekordhöhen befindet, blieb dem DAX der Sprung über seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...