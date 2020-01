Manche Süßigkeiten sind für Veganer und strenge Vegetarier ungeeignet. Alternativen können sich für Hersteller auszahlen, wie eine Speiseeis-Marke bewiesen hat. Für manche ist ein überzeugender Umschwung aber schwierig.

In den meisten Eissorten oder in der Schokolade stecken Milch oder Sahne, in den Fruchtgummis tierische Gelatine oder sie werden mit Bienenwachs davon abgehalten, zu verklumpen: Viele Süßwaren sind für Veganer und strenge Vegetarier tabu. Wir erwarten, dass Hersteller auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln Anfang Februar neue vegane Produkte vorstellen - schließlich liegt der Verzicht auf tierische Produkte im Trend. YouGov-Daten geben interessante Einblicke in die Zielgruppe und zeigen, welchen Marken es schon jetzt besonders gut gelingt, sie anzusprechen.

Generell naschen Veganer und Vegetarier deutlich weniger als der deutsche Durchschnitt. 50 Prozent der Bevölkerung sagen, sie hätten immer einen Vorrat ihrer Lieblingssüßigkeit im Haus. Unter Veganern und Vegetariern sind es nur 40 Prozent. Sie haben auch ein geringeres monatliches Budget für Süßwaren und Snacks. Dass sie überhaupt keine Naschereien kaufen, behaupten 17 Prozent der vegan oder vegetarisch lebenden Deutschen im Vergleich zu zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung.

Veganes Magnum schafft SpitzenwertDas sieht zunächst nach einer schwierigen Zielgruppe aus, denn es scheint eine Sache der Nachfrage zu sein und nicht so sehr des Angebots. Schließlich ...

