Zweigeteilte Börsenwelt: In den USA stehen die Indizes vor einer Korrektur, während die Lage am deutschen Markt für steigende Kurse spricht.

Ein neues Jahreshoch hat der Dax am Freitag erreicht, schafft er am heutigen Handelstag auch ein neues Rekordhoch? In der ersten Handelsstunde sieht es (noch) nicht danach aus: Der deutsche Leitindex notiert mit einem Minus von 0,1 Punkten bei 13.510 Zählern.

Am vergangenen Freitag schloss der Dax 0,72 Prozent höher bei 13.526 Punkten und erreichte im Tagesverlauf neues Jahreshoch bei 13.557 Punkten. Zum Allzeithoch im Januar 2018 mit 13.597 Zählern fehlten zeitweise nur noch 40 Punkte.

In New York hatte es am Freitag wieder neue Rekorde am Aktienmarkt gegeben. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und die wichtigsten Technologiebarometer erreichten neue Höchststände.

Heute ist in den USA ist Martin Luther King Day, Behörden und Märkte bleiben geschlossen. Dadurch fehlt zwangsläufig ein wichtiger Impulsgeber für den Handel in Europa, was aber kein Nachteil sein muss.

Denn die Börsenwelt ist zweigeteilt: In den USA mehren sich die Anzeichen, dass der Markt vor einer Korrektur steht. "Konsolidierung ante portas", titeln die Experten der Investmentberatungsgesellschaft Sentix,. Ihrer Ansicht nach ist der Markt so schnell zu hoch gestiegen und hat einen historisch hohen Wert erreicht, der nur Anfang 2018 noch überboten wurde. Vor rund zwei Jahren gab der US-Auswahlindex anschließend bis zu zehn Prozent nach.

Am deutschen Aktienmarkt sieht die Lage etwas anders aus. Während die US-Indizes seit mehreren Wochen von Rekordhoch zu Rekordhoch eilen, hat die Frankfurter Benchmark noch kein neues erreicht. "Die Kurse können durchaus noch weiter ansteigen, bevor eine Überhitzung zur Vorsicht mahnt", meint beispielsweise Stephan Heibel nach Auswertung der aktuellen Handelsblattumfrage Dax-Sentiment unter mehr als 3500 Anlegern.

Auch Verhaltensökonom Joachim Goldberg sieht den Dax in einer konstruktiven Lage, weil viele Investoren noch auf Einstiegkurse warten und bei neuen Rekordhochs möglicherweise gezwungen wären, bei höheren Kursen neu einzusteigen.

Angesichts drohender Lieferengpässe decken sich Anleger mit Rohöl ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...