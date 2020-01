Erneut bekräftigte Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), in der ORF-"Pressestunde" die "grundsätzlich positive Haltung der Industrie zum türkis-grünen Regierungsprogramm". Das aktuelle Ergebnis sei "gut in vielen Bereichen, mit deutlichen Akzenten bei Sozialem, Klima und auch in der Wirtschaft. Mir fehlt aber ein wenig die Vision, was große Reformthemen wie Verwaltung, Föderalismus, Gesundheit, Bildung oder Pensionen betrifft", so Kapsch. Ein wesentlicher Aspekt für die Wirtschaft sei nicht, wann einzelne Punkte umgesetzt werden, sondern generell die Planungssicherheit. "Gerade im Steuerbereich ist es wesentlich, etwaige Eingriffe vernünftig zu durchdenken - die im ...

