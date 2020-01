++ Deutschland bei Bloomberg-Innovationsindex auf 1. Platz ++ DE30 zieht sich von 13.540 Punkten zurück ++ Deutsche Bank senkt variable Vergütung bei Investmentbank um 20% ++Die europäischen Anleger starteten die Sitzung am Montag in gemischter Stimmung. In Westeuropa dominierten die Bären, während die Mehrzahl der osteuropäischen Aktienindizes höher eröffnete. Beim STOXX Europe 600 sind die Versicherer die beste Sektorgruppe, während Einzelhändler und Medienunternehmen am meisten underperformen. Deutschland - innovativstes Land der Welt Bloomberg hat die Ausgabe seines Innovation-Index für das Jahr 2020 veröffentlicht. An der Spitze der Rangliste hat sich eine Verschiebung ergeben, da Südkorea aufgrund des Produktivitätseinbruchs ...

