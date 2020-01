Vor einem Jahr war das Rennen um die Innovationsführerschaft noch knapp von Südkorea entschieden worden. Das südostasiatische Land hatte sich den Titel zuvor sechs Jahre lang geholt. Zünglein an der Waage des Index waren die F&E-Ausgabe nder deutschen Autobauer in Sachen autonomes Fahren und Elektromobilität. In der Rangfolge des amerikanischen Nachrichten-Dienstleisters werden zudem Patentanmeldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...