Während der ATX year-to-date noch im Minus ist, liegen wir mit dem Depot seit Jahresbeginn trotz hohem Cashanteil um 458 Euro im Plus, vor allem der grösste Bestandteil, unser wikifolio DE000LS9BHW2, sowie das RCB-Produkt auf Do&Co., sorgten für die Zuwächse. Heute gibt es wie avisiert eine neue Zertifikate-Watchlist mit Produkten unserer Partner und dann im Anhang den Screenshot mit den Depotwerten. BNP Paribas Aktienanleihe Classic Wirecard (DE000PR8E1T2)Zahlt am 20.02.2020 den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.000,00 zuzüglich des Kupon zurück, sofern die Wirecard Aktie am Bewertungstag 20.02.2020 über dem Basispreis bei 109,25 schließt. Notiert die Aktie unterhalb des Basispreises bei 109,25 werden 9,15332 Wirecard Aktien ...

