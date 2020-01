Die Lithiumgesellschaft Orocobre (WKN A0M61S) teilte am heutigen Montag mit, dass man zwei Verträge zur Lieferung von batteriefähigem Lithiumkarbonat vom Olaroz-Projekt an chinesische Kathodenproduzenten unterzeichnet habe. Bei dem Lithiumsoleprojekt Olaroz in Argentinien handelt es sich um ein Joint Venture zwischen Orocobre, der japanischen Toyota Tsusho und Jujuy Energia y Minera Sociedad del Estado, einer Bergbauinvestmentgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...