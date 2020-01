Wer als Privatanleger in ETFs investiert, mache viel richtig, findet das ETF Magazin - wenn man einer gefährlichen Versuchung widerstehe. 20. Januar2019. MÜNCHEN (ETF Magazin).Exchange Traded Funds (ETFs) sind ein herrlich bequemes Anlageinstrument. Anleger kaufenund lehnen sich zurück: Lass die Märkte mal machen, ich bleibe passiv im Hintergrund. Mit dieser Strategie fahren die rund vier Prozent der Deutschen, die in ETFs investiert sind, in großer Mehrheit besser, als die Heerscharen von Fondsmanagern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...