8,75 % Erste Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 20-21(AT0000A2CA58) Ein aktuelles Zeichnungsprodukt der Erste Group. Briefkurs aktuell 100, Tilgung zu 100, wenn die Post-Aktie am 20. Jänner 2021 beim oder über dem Ausübungspreis liegt. Notiert die Post-Aktie dann tiefer, bekommt man Aktien zugeteilt, den Aktienanleihe-Kupon von 8,75 Prozent bekommt man in jedem Fall. Markterwartung also gleichbleibend bis leicht steigend. Alle Details zum Produkt >> Über das Depot

