Deutschland belegt im Bloomberg Innovation Index 2020 den ersten Platz. Die USA fielen um eine Position auf den neunten Rang zurück.

Deutschland ist im Bloomberg Innovation Index 2020 auf den ersten Platz vorgerückt und hat Südkorea, das sechs Jahre an der Spitze stand, vom Thron gestoßen. Die USA sind um eine Position auf den neunten Rang zurückgefallen. Singapur schaffte es wieder auf den dritten Platz, den der Stadtstaat vor zwei Jahren eingebüßt hatte.

Der jährliche Bloomberg Innovation Index, den es nun seit acht Jahren gibt, analysiert Dutzende von Kriterien anhand von sieben Metriken, darunter Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Fertigungsmöglichkeiten und Konzentration von börsennotierten High-Tech-Unternehmen.

Das Ranking beleuchtet die Innovationskraft von Volkswirtschaften - ein zentrales Thema bei dem jährlichen Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos vom 21. bis 24. Januar.

Im Bloomberg-Index rangierte Deutschland in den drei Kategorien Wertschöpfung in der Fertigung, High-Tech-Dichte und Patentaktivität unter den ersten fünf. Südkorea büßte den Spitzenplatz zum Teil aufgrund eines relativen Einbruchs der Produktivität ein. Das Land sank auf Platz 29 nach Platz 18 im Vorjahr in der Kategorie.

"Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...