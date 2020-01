In der Bundesrepublik hat es laut einer Untersuchung 2018 70.000 Jungunternehmen gegeben. Die Szene ist nach wie vor männlich dominiert.

Rund 70.000 Start-ups hat es im Jahr 2018 in Deutschland gegeben. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Jahr davor um rund 10.000 Unternehmen erhöht, wie die KfW-Bankengruppe in einer aktuellen Untersuchung am Montag mitteilte.

Insgesamt zählte die KfW im selben Jahr 129.000 aktive Gründer. Pro Start-up sind das im Durchschnitt etwas mehr als 1,8.

Als Start-up bezeichnet die Bankengruppe Unternehmen, die vor weniger als fünf Jahren gegründet wurden, deren Gründer nicht freiberuflich dort arbeiten und die innovations- ...

