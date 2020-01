Mit Insurtech-Aktien profitieren Anleger von der Digitalisierung der Versicherungen. Interessant sind vor allem Papiere von drei spezialisierten IT-Unternehmen.

An der Börse ist Deutschland noch Insurtech-Entwicklungsland. Unternehmen wie Neodigital, an dem sich gerade AWD-Gründer Carsten Maschmeyer beteiligt hat, sind nicht börsennotiert. Eine Ausnahme ist die Deutsche Familienversicherung (DFV), die sich seit 2018 das Prädikat Insurtech verpasst hart. Gestartet ist der Versicherer 2007 ganz analog, seine Policen wurden vor allem von Maklern verkauft. Im Dezember 2018 kam der Börsengang, nachdem die DFV sich digitalisiert hatte. Größter Aktionär ist Fondsmanager Luca Pesarini vom Vermögensverwalter Ethenea. Er ist sowohl persönlich als auch mit seinen Fonds investiert. Pesarini ist mit Vorstandschef Stefan Knoll befreundet. Insider, darunter Pesarini und Knoll, halten zwei Drittel der Aktien, der Rest ist Streubesitz. Geld verdient DFV vor allem mit Sach- und Krankenzusatzversicherungen. Der Versicherer meldete mit minus 4,5 Millionen Euro einen geringeren Verlust als für 2019 erwartet. 2018 waren es minus 4,1 Millionen Euro. Seit November hat sich der Kurs fast verdoppelt, auch weil DFV an einem Konsortium für betriebliche Pflegezusatzpolicen in der Chemieindustrie beteiligt ist. Trotzdem sind die Vorschusslorbeeren der Börse übertrieben.

Unter den in Deutschland handelbaren Insurtech-Aktien sind IT-Werte eine bessere Wahl als digitale Versicherer. ...

