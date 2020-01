Im Bieterwettbewerb um die angeschlagene Ferienlinie fällt bald eine Vorentscheidung. Die Gläubiger haben die Wahl zwischen drei Investoren. Auch der am besten geeignete Käufer wird seine Last haben.

Für den Chef eines Krisen-Unternehmens wirkt Condor-Chef Ralf Teckentrup derzeit relativ entspannt. Zwar rutschte seine Fluglinie Ende September mit der Pleite des Mutter-Konzerns Thomas Cook ebenfalls in die Insolvenz. Dieses Schicksal hat zuletzt fast keine Airline in Europa überlebt. Doch der in der Branche als Tecke bekannte Manager spricht so ruhig wie immer, außer dass er im Stress der vergangenen Wochen wieder mit dem Rauchen angefangen hat. "Das ergab sich leider so und soll nicht so bleiben", sagt der 61-Jährige.

Der erste Anlass zum Abschied vom Tabak könnte sehr bald kommen. Condor könnte den ersten großen Schritt aus dem Insolvenzverfahren und in Richtung eines neuen Eigentümers tun. "In Kürze steht nach Lage der Dinge der Favorit unter den möglichen Investoren fest", heißt es in Unternehmenskreisen. Nachdem sich bis Dezember dem Vernehmen nach Interessenten mit einem verbindlichen Angebot melden konnten, entscheidet sich nun, mit wem Lucas Flöther als Vertreter der Gläubiger bevorzugt über einen Kauf verhandeln will.

Laut Condor-Kennern hat der bereits bei den Insolvenzen von Air Berlin und Germania aktive Jurist Angebote von drei Kandidaten in seinem wichtigsten Arbeitsmittel: dem großen Tablet-Computer. Eines vom europäisch-amerikanischen Konsortium um die New Yorker Investmentgesellschaft Apollo Global Management, das der polnischen Staatslinie LOT und eines von Greybull Capital aus London. Doch welcher Kandidat ist am besten geeignet?

Wer sind die Kandidaten?

Transatlantisches Schwergewicht: das Apollo-Konsortium Zu der Gruppe gehören dem Vernehmen nach der börsennotierte Private-Equity-Fonds Apollo Global mit einem Anteil von knapp der Hälfte, ein noch nicht genannter westeuropäischer Investor und eine Gruppe deutscher Reiseveranstalter wie die Urlaubstochter des Handelsriesen Rewe. Eigentlich könnte Apollo den Deal bequem auch alleine stemmen. Der Fonds mit Hauptsitzen am New Yorker Central Pakt und der Avenue of the Stars in Los Angeles besitzt mit 323 Milliarden Dollar genug Vermögen um im volatilen Fluggeschäft durchzuhalten und kann eine lange Liste prominenter Zukäufe vorweisen: vom an Apple verkauften Musikunternehmen Beats über den Kofferhersteller Samsonite bis zum Casino-Riesen Harrah's. Dazu hat Apollo ordentlich Erfahrung in der Touristik allgemein sowie der Fliegerei im Besonderen. Der Fonds hält rund ein Fünftel an der führenden Kreuzfahrtreederei Norwegian Cruise Line. Zu dem Portfolio gehört auch der spanischen Billigflieger Volotea und die Flugzeug-Leasingfirma PK AirFinance, mit mehr als 320 Flugzeuge bei gut 90 Airlines.

Doch das ist nicht genug. Denn würde Apollo Condor allein kaufen, müsste die Ferienlinie nach den Vorschriften des internationalen Luftverkehrsrechts fast alle ihre Flugrechte verlieren. Dann dürfte sie lediglich noch zwischen Europa und den USA verkehren. Also muss Apollo die Mehrheit notgedrungen europäischen Geldgebern überlassen. Dafür wollten sich die Fondsgründer Leon Black, Josh Harris and Marc Rowan eigentlich mit ein paar Reiseveranstaltern zusammentun. Sie gewannen zwar neben der Rewe-Touristik aus Köln auch Deutschlands drittgrößten Veranstalter Alltours aus Düsseldorf und Schauinsland aus Duisburg. Die, so der Plan, sollten für einen kleineren Betrag die nominelle Mehrheit halten und gleichzeitig mit ihren Kunden die Condor-Flieger füllen. Doch bereits der erste Teil erwies sich als schwierig. Denn anders als im Fondsgeschäft sind die Margen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...