Das große Thema in Davos: ein Stakeholder-Kapitalismus, der nicht nur Aktionäre bereichert, sondern auch Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Kommunen. Warum es dazu auch eine offensive Ordnungspolitik braucht.

Seit einem halben Jahrhundert haben sich amerikanische Unternehmen - und viele andere weltweit - dem Aktionärsprimat verschrieben. Es besagt, dass die einzige Verantwortung von Firmen darin bestehe, ihre Gewinne zu maximieren. Doch mittlerweile wird diese Maxime sogar von Unternehmenslenkern selbst infrage gestellt. Die US-amerikanische Organisation Business Roundtable, eine Lobbyorganisation von rund 200 multinationalen US-Konzernen, gab im vergangenen Jahr bekannt, künftig einen Stakeholder-Ansatz verfolgen zu wollen. Man wolle künftig nicht nur Aktionäre, sondern auch Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Kommunen im Blick haben - und betrachte diese Gruppen als wesentliche Elemente für den Geschäftserfolg.

Nun treffen die amerikanischen Wirtschaftsführer im Rahmen des 50. Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos in diesen Tagen mit ihren europäischen Kollegen zusammen. Sie werden diskutieren, wie man das Stakeholder-Konzept - erstmals artikuliert von WEF-Gründer Klaus Schwab in den Siebzigerjahren - konkretisieren kann. Im Vorfeld des Treffens hat Schwab ein neues "Davoser Manifest" vorgeschlagen. In ihm sind potenzielle Kompromisse zwischen den Interessen der verschiedenen Stakeholder formuliert. Das Manifest sucht nach Wegen, unterschiedliche Partialinteressen durch das gemeinsame Ziel der langfristigen Wertschöpfung auszubalancieren, sie zu reduzieren oder zu beseitigen.

Kritiker sind über die Stellungnahmen des Business Roundtable und des WEF hergefallen; man spricht von "hohlen Phrasen", wertet den Stakeholder-Ansatz als Märchen ab. Andere verunglimpfen die Initiativen als Farce der Eliten, die über sich selbst diskutieren, statt mit denjenigen zu sprechen, denen sie Schaden zufügten. Eine gewisse Skepsis ist angebracht. Und doch gibt es vielversprechende Anzeichen für eine Änderung des Unternehmensverhaltens. Es ist nicht zu übersehen, dass Pläne für die Implementierung des Stakeholder-Kapitalismus Konturen annehmen.

Langfristiges Eigeninteresse fördert das unternehmerische Engagement. Und im langfristigen Eigeninteresse des Unternehmens liegt eine Berücksichtigung der Interessen der zentralen Stakeholder. Kunden sind ein Motor des Umsatzwachstums. Und weil sich immer mehr Verbraucher nach grünen Waren und Dienstleistungen umsehen, haben viele Unternehmen begonnen, in neue, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wachstumschancen zu investieren.Auch qualifizierte Mitarbeiter sind wichtige Stakeholder. Sie verlangen angesichts angebotsknapper Arbeitsmärkte eine faire Entlohnung und Mitarbeitervergünstigungen, auch Möglichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...