Der Smart Money Flow Index misst das Verhalten des "intelligenten" Kapitals in den USA. Im Jahr 2018 hat es die sich anbahnende Krise am Aktienmarkt sehr schön im Vorfeld aufgezeigt. Welche Richtung schlägt es im neuen Jahr ein: Setzt das Smart Money auf eine Fortsetzung oder ein Ende der Rallye in S&P500, Dow Jones und Nasdaq? Was der Indikator nun indiziert, erfahren Sie hier.Einer Börsenregel zufolge setzen die gierigen oder ängstlichen, also die von der Emotion geleiteten Anleger, zu Beginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...