Zürich (awp) - Die UBS setzt im Asset Management auf mehr Kooperation. Ein Mehrheitsanteil der B2B-Fondsvertriebsplattform der Grossbank soll an die Deutsche Börse gehen.Gemäss der getroffenen Vereinbarung verkauft die UBS einen Mehrheitsanteil von 51,2 Prozent am "UBS Fondcenter" an Clearstream, den Nachhandelsdienstleister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...