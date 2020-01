++ An den asiatischen Märkten verschlechtert sich am Dienstag die Stimmung, da man sich um die Verbreitung des Coronavirus in China sorgt. ++ ++ Vier Menschen sind an dem Virus gestorben, während 200 davon betroffen sein sollen. Das Virus hat sich nach Peking sowie nach Thailand und Japan ausgebreitet. Die WHO soll eine Dringlichkeitssitzung zu diesem Thema einberufen haben. Das Neujahrsfest stellt eine erhebliche Gefahr für den Ausbruch einer Epidemie dar, da die Chinesen durch das ganze Land ...

