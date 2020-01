Die chinesischen Indizes (CHNComp, HKComp) stürzten um 2,5% ab, und die Märkte in Japan und Südkorea gaben ca. 1% nach, als die Nachricht von der Verbreitung des Coronavirus in China und auch in Japan und Thailand bekannt wurde. Obwohl es bisher vier bestätigte Opfer gab, sagen die Behörden, dass sich das Virus durch menschlichen Kontakt verbreitet und daher sehr ansteckend sein kann. Die WTO schlug einen internationalen Notfall vor, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Es bleibt abzuwarten, ...

