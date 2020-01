Guten Morgen, der DAX ging am Vortag bei 13.548 Punkten mit einem kleinen Aufschlag von 0,17% aus dem regulären Handel und visierte damit das Allzeithoch vom Januar 2018 bei 13.596 Punkten an. Nachbörslich konnte der DAX noch weiter zulegen und bis 13.580 Punkte ansteigen. In der Nacht sackte der Leitindex aber wieder ab und zeigt sich am frühen Morgen außerbörslich wieder unter der Marke von 13.500 Punkten, bei 13.460 Punkten deutlich tiefer. Es bleibt abzuwarten wie der DAX im regulären Handel ...

