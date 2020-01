Hubert Palfinger , der langjährige Chef des börsennotierten Kranherstellers Palfinger AG, ist seiner schweren Krankheit erlegen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, ist der 77-Jährige am Sonntag verstorben. Mit seiner Frau, seinen beiden Söhnen und über eine Privatstiftung hielt er die Aktienmehrheit am Unternehmen. Hubert Palfinger sen. wurde am 13. April 1942 in Grieskirchen (Oberösterreich) geboren.

