Der deutsche Leitindex startet mit einem deutlichen Minus in den Handel. Die Easyjet-Aktie profitiert von der steigenden Reiselust ihrer Kunden.

Die Jagd auf ein neues Rekordhoch ist vorläufig beendet. Der Dax startet mit einem Minus von 0,7 Prozent und 13.457 Zählern in den Handel. Am gestrigen Montag war der Leitindex noch 0,2 Prozent fester bei 13.548,94 Zählern aus dem Handel gegangen und lag nur noch 50 Punkte von einem neuen Rekordhoch entfernt.

Der Grund für die heutige Korrektur liegt in Asien. In China breitet sich der SARS-ähnliche Virus Coronavirus aus und hat bereits während des Handels in Asien zu steigender Risikoaversion geführt. Alle wichtigen Indizes in Japan und China gaben nach, auch der chinesische Renmimbi notiert schwächer. Gefragt waren eher Anleihen mit vergleichsweise wenig Risiko und der japanische Yen.

Die weitere Entwicklung wird von der Zahl der Neuinfektionen abhängen. Falls der Virus nicht eingedämmt werden kann, wird der Markt auf die daraus entstehenden Abwärtsrisiken für die chinesische Wirtschaft noch schärfer reagieren.

Doch wie sollen Anleger mit dieser Korrektur umgehen? Die wöchentliche Handelsblattumfrage Dax-Sentiment hat dazu eine klare Handlungsempfehlung. "Stop-Loss-Marken großzügig setzen", rät Stephan Heibel nach Auswertung der Erhebung. Zwar seien kleinere Verschnaufpausen oder etwas länger anhaltende Korrekturen natürlich in der derzeitigen Börsenlage jederzeit möglich. "Doch in solche natürlichen Korrekturen hinein, die zu einer Rally gehören, sollten Anleger ihre Positionen nicht verkaufen, sondern eher aufstocken", empfiehlt der Sentimentexperte.

In den USA werden im Laufe des Tages Chiphersteller Intel und Streamingdienst Netflix Geschäftszahlen vorlegen. Auf der Konjunkturseite werden unter anderem der ZEW-Index sowie die britischen Arbeitsmarktdaten erwartet.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos reden zudem US-Präsident Donald Trump und die Klimaaktivistin Greta Thunberg, was aber keinen Einfluss haben dürfte. Auch das Impeachment-Verfahren gegen den US-Präsidenten ist ein "Non-Event" an der Börse, weil die Aussichten auf Erfolg als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt werden.

Sollte allerdings bei Umfragen ein demokratischer Präsidentschaftsbewerber steigende Zustimmungswerte bekommen, würde das die Börsenentwicklung schon eher beeinflussen.

Blick auf die Einzelwerte

