Das Schweizer Bankhaus UBS Group AG (ISIN: CH0244767585) will für das Jahr 2019 eine Dividende von 0,73 Franken (ca. 0,68 Euro) an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Dies ist eine Erhöhung um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,70 Franken). Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 12,80 Franken (ca. 11,92 Euro) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,70 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...