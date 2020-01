AT&S hat die in der Luftfahrt wichtige Zertifizierung des National Aerospace and Defence Contractor Accreditation Programs (NADCAP) erhalten. Flugzeug-Hersteller arbeiten nur mit Unternehmen zusammen, die hohe Qualitätsstandards erfüllen, und dafür wurde die NADCAP-Akkreditierung entwickelt. Das Akkreditierungs-Programm wird vom unabhängigen Performance Review Institute (PRI) durchgeführt. Mit dieser Zertifizierung verfolgt die globale Luft- und Raumfahrtbranche das Ziel, einheitliche Standards für die Qualitätssicherung von Produktions- und Prüfverfahren bei allen relevanten Flugzeugbauteilen zu gewährleisten. "Von den externen Auditoren wurde dabei besonders der Fokus von AT&S auf die Prozesskontrolle, die umfangreiche Automatisierung in der Produktion, das Engagement ...

