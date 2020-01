Jedes Projekt braucht einen Einheizer. Bei BMW hängt mehr denn je vom i4 ab, der ein echter Konkurrent für Teslas Model 3 werden soll. Dafür hat BMW einen seiner engagiertesten Entwickler abgestellt: David Ferrufino.

David Alfredo Ferrufino Camacho ist keiner, den man im mächtigen Forschungs- und Innovations-Zentrum FIZ, dem Entwicklungshirn von BMW im Norden Münchens, an jeder Ecke sieht. Der gebürtige Bolivianer verzichtet auf kurzärmelige Hemden, Krawattennadeln und eine Handytasche am Gürtel. Der begeisterte Sportler und Vater von drei Kindern hatte seit seiner Jugend nur einen Traum: Er wollte nach München, er wollte zu BMW - die besten Autos der Welt bauen. Ende der 70er Jahre hatte er im bolivianischen Fernsehen einen Bericht über die bayrische Metropole nach der Olympiade und den Münchner Autobauer gesehen. Wie andere an Sporthelden oder Filmstars ihr Herz verlieren, verguckte sich David Ferrufino in einen Ort weit weg von seiner Heimat im bolivianischen Cochabamba: "Ich war in der Dritten Welt in Bolivien schon als Kind BMW-Fan. Damals war es für uns ein unerreichbarer Traum einen BMW fahren zu dürfen, geschweige einen BMW zu besitzen."

Die Stationen seines beruflichen Werdegangs auf dem Weg zum BMW i4 sind seither nahezu zahllos. Weil man ihn trotz seines prächtigen Abiturs im Heimatland belächelte, als er von seinem Traum, nach Deutschland zu gehen, erzählte und keinerlei Hoffnungen machte, wählte Ferrufino den Ausbildungsumweg über Argentinien. Auf der katholischen Universität Cordoba lief es Mitte der 80er Jahre beim Studium der Elektrotechnik prächtig. Als er aber plötzlich die Chance sah, über ein Austauschprogramm doch noch nach Deutschland zu kommen, setzte der damals 17-jährige David alles auf eine Karte. Er ließ in Argentinien alles zurück, was er hatte, setzte sich im harten Auswahlverfahren schließlich durch und kam über Etappen in Köln und Gießen schließlich in seine Traumstadt und zu seinem Arbeitgeber, ...

