Schaffen E-Autos 2020 endlich den Durchbruch auf dem Massenmarkt oder setzen Hersteller und Regierungen voreilig auf eine Technologie, die die Kunden am Ende nicht kaufen? Eine neue Studie liefert wichtige Anhaltspunkte.

Ist es Ihnen auch aufgefallen? In Magazinen, Zeitungen und TV laufen seit kurzem fast nur noch Werbekampagnen für Elektroautos; Anzeigen und Spots für Diesel und Benziner sind inzwischen die Minderheit. Das war noch vor einigen Monaten genau andersrum. Ein mutmaßlicher Grund: Die Produktpipeline der Autokonzerne ist mit neuen Elektroautos so gut gefüllt wie nie. Rund 400 neue E-Modelle sollen allein bis 2025 auf den Markt kommen. Nach jahrelangem Zögern gibt die Industrie nun Vollgas - oder besser: Starkstrom.Die zehn größten Hersteller haben für die kommenden Jahre bislang 141 Milliarden Dollar für die Elektrifizierung ihrer Modellpaletten verplant. [1] VW ist der bei weitem ehrgeizigste Umsteiger, wird alleine mehr als 51 Milliarden Dollar in neue E-Autos, Batterien und Batterierohstoffe stecken und will im kommenden Jahrzehnt 22 Millionen E-Autos bauen. [2]

Das sind Ansagen. Aber werden die vielen neuen Elektroautos auch alle einen Käufer finden?

Die enormen Investitionen und die Flut neuer Modelle kontrastieren mit einer nach wie vor hartnäckigen Zurückhaltung großer potenzieller Käuferschichten. Die manifestiert sich in einem Marktanteil von unter zwei Prozent in den wichtigen Absatzregionen Nordamerika und Westeuropa. Andererseits sind die Wachstumsraten hoch. Und der bislang einzige reinrassige E-Autobauer außerhalb Chinas, US-Pionier Tesla, hat nun schon zum wiederholten Mal rund 100.000 E-Autos in einem Quartal verkauft und zuletzt alle Absatzrekorde gebrochen. [3]

2020 wird das Jahr der Entscheidung

Ob man das nun viel nennt oder wenig, ist eine Interpretationsfrage. Es ist zumindest viel mehr als Skeptiker stets glauben machen wollten, besonders in Bezug auf Tesla. [4, 5] Aber es ist eben auch noch wenig, gemessen am Gesamtmarkt.

So oder so: 2020 wird das Jahr der Entscheidung. "Markthochlauf" ist der Terminus Technicus. In einem Jahr werden wir einiges klarer sehen. Auf einen Mangel an erschwinglichen und alltagstauglichen Modellen ließe sich eine anhaltende Kaufzurückhaltung der Kundschaft jedenfalls nicht mehr schieben, denn dieses Angebot wächst. Bislang gab es in erster Linie Tesla und Kleinwagen sowie (relativ teure) Erstangebote etablierter Hersteller wie den Audi eTron oder den Mercedes EQC. "In den kommenden Jahren kommen erstmals im mittleren Segment viele Modelle hinzu", so die Autoren einer neuen Studie der Beratungsfirma McKinsey. Bleibt der Durchbruch/Hochlauf außerhalb der Teslawelt (und einzelnen Sondermärkten wie Norwegen) also weiter aus, gerät die Industrie in Erklärungsnot.

Die große Unbekannte: was genau denkt der Kunde?

McKinsey hat systematisch untersucht, was genau bisher den Durchbruch der E-Autos im Massenmarkt aufgehalten hat. Drei von vier kritischen Faktoren dafür hätten sich in den vergangenen Jahren stark zugunsten der E-Autos entwickelt, schreiben die Autoren in ihrer Studie "The Road Ahead for E-Mobilty", die der WirtschaftsWoche vorab exklusiv vorlag.

Der erste kritische Faktor, der inzwischen für den Durchbruch der E-Mobilität spricht, ist das regulatorische Umfeld. Dazu zählen die strengen CO2-Flottenziele der EU, die ohne E-Autos für viele Hersteller nicht erreichbar sind, die Elektroquote in China, geplante Fahrverbote für Autos mit Verbrennungsmotor in zahlreichen Metropolen der Welt und natürlich fiskalische und andere Kaufanreize. Zweitens wäre da: der technische Fortschritt. Der zeigt sich unter anderem in langlebigeren Akkus [6, 7], in fallenden Preisen pro Kilometer Reichweite, und im besseren Schnellladeverhalten vieler neuer Modelle. Drittens unterstützt der Ausbau der Ladeinfrastruktur einen möglichen Durchbruch. In den vergangenen zwei Jahren ist er nochmal gewaltig vorangekommen, auch in Deutschland. [8]

12.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...