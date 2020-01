Das neue Jahr beginnt erfreulich für die Graphengesellschaft First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY7): Wie das australische Unternehmen nämlich heute bekanntgab, hat man einen Liefervertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren mit Footwear Industries Pty Ltd abgeschlossen! Der als Steel Blue gehandelte Hersteller von Sicherheitsschuhen und Stiefeln wird demzufolge für einen Zeitraum von 24 Monaten das First Graphene-Produkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...