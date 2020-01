++ Märkte durch Virus in China beunruhigt ++ EURUSD-Bullen müssen aktiv werden ++ DE30 eröffnet deutlich tiefer ++Am Dienstag sind die asiatischen Aktien an breiter Front gefallen, da man sich um die Verbreitung des Coronavirus sorgt. Der Virus hat sich erstmals außerhalb der chinesischen Metropole Wuhan verbreitet - u.a. in Japan und Thailand. Die Ansteckungsgefahr ist vor allem erhöht, da ab Freitag Millionen Menschen wegen des chinesischen Neujahrsfests reisen und im In- und Ausland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...