Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Jena/Würzburg (pts013/21.01.2020/11:15) - Der Security-Spezialist ESET ist mit dem Value Added Distributor 8Soft (Würzburg, Deutschland) eine Vertriebspartnerschaft eingegangen. Mit der Distribution von ESET-Produkten und -Dienstleistungen verstärkt 8Soft sein Portfolio an Security-Lösungen. Durch die Partnerschaft baut ESET seine Distributionslandschaft gezielt weiter aus.



Im Mittelpunkt der Kooperation stehen neben den klassischen Antivirenprodukten vor allem die ESET-Lösungen zur Verschlüsselung und zur 2-Faktor-Authentifizierung. 8Soft kann mit ihnen das eigene Portfolio ergänzen und so den angeschlossenen Partnern weitere Alternativen bieten. ESET profitiert im Umkehrschluss vom Zugang zu neuen Fachhändlern, die den slowakischen Securityspezialisten bislang noch nicht auf der Rechnung hatten. Letztlich bringt die Partnerschaft beiden Unternehmen eine Steigerung der Bekanntheit und nachhaltiges Wachstum.



Neben dem Fokus auf Cybersecurity besitzen beide Unternehmen viele Gemeinsamkeiten. Sowohl ESET als auch 8 Soft teilen dieselbe Firmenphilosophie, "familiär" und fair mit Kunden und Partnern zu agieren. Dazu passt der Ansatz, im Geschäftsalltag auf direkte Kontakte und bekannte Ansprechpartner zu setzen. Die persönliche Kommunikation und vor allem das profunde Fachwissen sorgt bei Kunden und Händlern gleichermaßen für Vertrauen - besonders in Fragen rund um die angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Selbst die Firmenstrukturen ähneln: Beide Partner sind inhabergeführt.



"8Soft passt als erfahrener Spezial-Distributor im Securitybereich perfekt zu uns und unserer Vision", sagt Zitat Christoph Preetz, Distributionsmanager DACH bei ESET. "Durch den Zusammenschluss werden wir in neue Marktsegmente vordringen und unsere Position weiter ausbauen können."



Sebastian Scheuring, 8Soft-Geschäftsführer, sieht in der Partnerschaft viel Potenzial: "Mit ESET ergänzen wir unser Portfolio für unsere Reseller um vielversprechende Lösungen zur Multifaktor-Authentifizierung und Verschlüsselung. Die Portfolio-Ergänzung ist gleichzeitig Teil unserer Wachstumsstrategie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem ESET-Team und den sich ergebenden Möglichkeiten für gemeinsame Weiterentwicklungen und Erfolge."



Neben Sales- und Marketing-Aktionen steht eine gemeinsame Event-Teilnahme im Fokus der gestarteten Unternehmungen. Am 23. April 2020 stellen beide Partner gemeinsam mit der 8Soft-Muttergesellschaft Bitbone auf der "Jahrestagung Cybersecurity" in Frankfurt am Main aus ( https://convent.de/de/veranstaltungen/jahrestagungen/jahrestagung-cybersecurity- 2020 ).



(Ende)



