++ Europäische Aktien fallen, da Sorge um Coronavirus zunimmt ++ DE30 zieht sich vom gestern ausgebildeten 2-Jahreshoch zurück ++ Schwacher UBS-Bericht belastet Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank ++Die Aktien in Europa eröffneten heute nach einer schwachen Performance in Asien tiefer. Die Risikoaversion ist auf die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus in China zurückzuführen. Der schlechte Ertragsbericht der UBS übt wiederum zusätzlichen Druck auf den Bankensektor aus. Aktien aus Frankreich und Großbritannien underperformen in Westeuropa, während Aktien aus Russland in Osteuropa die Verluste anführen. ZEW weist auf mehr Optimismus hin Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland ...

