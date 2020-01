Die Experten von Independent Research haben die Aktien von Bayer von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 81 Euro angehoben. Die Anzeichen für einen Vergleich bei den Glyphosat-Klagen in den USA verdichteten sich, so die Analysten in Ihrer heutigen Studie. Dies erhöhe die Chance auf geringere Schadenersatzzahlungen des Konzerns . Am Dienstag Mittag notiert die Aktie aktuell bei 75,50 Euro. Bayer Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es ...

