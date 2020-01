Produktinspektionssysteme schützen nicht nur vor Fremdkörpern und kostspieligen Überfüllungen. Sie liefern darüber hinaus wertvolle Daten für das Qualitätsmanagement und eine kontinuierliche Verbesserung der Linienleistung. Für die Heinrichsthaler Milchwerke amortisierte sich ihre Investition in eine vernetzte Inspektionslösung innerhalb weniger Monate. 500.000 l verarbeitete Rohmilch und 200 t Fertigware täglich, hergestellt im 24/7-Dreischichtbetrieb auf zwölf Produktionslinien: In der Bierstadt Radeberg, so die Eigenwerbung der Sachsen, hat mit den Heinrichsthaler Milchwerken auch eine der ...

