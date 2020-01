Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industrietitel seien im Dezember hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben. Nach der starken Performance im Oktober und November sei das "Phase Eins"-Handelsabkommen zwischen den USA und China im Grunde genommen schon eingepreist gewesen und habe zu keiner weiteren Outperformance von Industriewerten im Berichtsmonat geführt. Dagegen hätten sich unerwartet schwache Daten im PMI des Verarbeitenden Gewerbes in den USA und das unerwartet lange Startverbot für das problematische 737MAX-Flugzeug von Boeing auf die relative Entwicklung des Sektors negativ ausgewirkt. ...

