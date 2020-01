Konzerne wie Siemens schmücken sich mit nachhaltigen Geschäftsstrategien. Künftig werden sie sich das gut überlegen müssen. Denn mit der neuen Transparenzverordnung für nachhaltige Finanzprodukte wird Greenwashing teuer.

An dieser Stelle gibt die Juristin Verena Ritter-Döring künftig alle 14 Tage überzeichnete, amüsante Darstellungen der Bankenwelt zwischen Regulierung und Wild West. Trockner Stoff? Nein, mit trockenem Humor und einer Prise Schadenfreude nimmt die Juristin typisches Managerverhalten in den Fokus. Denn: Schön blöd ist, wer sich für superschlau hält und großspurig aufs Kleingedruckte blickt ...Als Konzern-Cowboy hat man es auch nicht mehr leicht. Erst brennt ein ganzer Kontinent, dann springt der Funke über auf die eigene Hütte, man lässt brav den Colt stecken und macht ein zivilisiert unmoralisches Angebot - und was ist der Lohn? Eine Frau, noch dazu eine sehr junge Frau, darf öffentlich kundtun, sie fände diese Herangehensweise unprofessionell.

Joe the Kaeser, der vor zwei Jahren noch prominent an Donald Trumps Seite in Davos dinierte, hat viel Kritik einstecken müssen für seine Linie im stopadani-Desaster. Doch die Kritik an der Siemens-Beteiligung beim Bau der Bahnstrecke für ein australisches Giga-Kohlekraftwerk der indischen Firma Adani reißt nicht ab. Rund 40.000 E-Mails von australischen Klima-Aktivisten hatte er geglaubt, mit einem Tweet abwehren zu können. Doch die Protestbewegung von Downunder ist weltweit vernetzt: Ein Tweet und - peng! - schon weht der Wind in Wild West aus einer völlig anderen Richtung.

Bis heute hat man trotzdem den Eindruck, der Siemens CEO versteht wie so viele Chefs seiner Generation nicht recht, worum es mittlerweile geht.

Die alte Welt hatte klare ...

