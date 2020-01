Ich, einfach großartig: US-Präsident Trump gibt beim Weltwirtschaftsgipfel eine irritierende Mischung aus Wahlkämpfer, Handelsvertreter und Arbeiterführer.

Als Donald Trump an diesem Dienstagmittag seine gut 30 Minuten lange Rede auf dem Weltwirtschaftsforum beendet hat, erntet er bestenfalls halbgaren Schlussapplaus. Was für ein Kontrast zu dem, was der US-Präsident zuvor präsentierte: Denn Rede kann man das eigentlich kaum mehr nennen. Selbst für Trumps Verhältnisse einer vor Superlativen, Eigenlob und Anti-Differenzierung ohnehin berstenden Rhetorik ist dieser Auftritt bemerkenswert.

Das von ihm erschaffene "Amerika" skizziert Trump nicht einfach, er knallt und inszeniert es in Times-Square-großen Neon-Versalien geradezu in die Davoser Alpen - sehr her, was ich vermag. Eine Statistik nach der nächsten rollt durch den Saal, Wachstum, Jobs, Einkommen, Bildung, Aktienmärkte, Innovation, Fabriken - und jede seiner Zahlen markiert, feiert, glorifiziert (angeblich) historische Höchststände und Bestmarken.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...