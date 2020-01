Der Experte für hochwertige Verpackungen Xaver Egger verrät die acht wichtigsten Verpackungstrends für 2020. "Der tägliche Kontakt mit unseren Kunden aus verschiedenen Branchen, zeigt uns jedes Jahr die Richtung an, in die es gehen wird", erklärt Xaver Egger, Geschäftsführer von Egger Druck + Medien. "Das Verpackungsjahr 2020 wird in jedem Fall ein spannendes Jahr. Minimalistisch, umweltfreundlich und versehen mit einer packenden Story - wir sind schon gespannt auf die vielen verschiedenen Designs, Farben, Konstruktionen und Veredelungen." Nachhaltige Verpackungen In Zeiten der Klimakrise sind ...

